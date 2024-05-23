



Погода в Узбекистане на 24 мая



ТАШКЕНТ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 24 мая, погода по прогнозам синоптиков: 23-26 мая по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 24-26°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 29-34°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дожди, местами сильные, возможны грозы. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 14-19°.

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