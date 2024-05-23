



Глава Узбекистана провел встречу с делегацией Турции



ТАШКЕНТ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. 22 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с официальным визитом в страну делегацией Великого национального собрания Турецкой Республики во главе с председателем собрания Нуманом Куртулмушем. В ходе аудиенции глава государства и его гости рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана и Турции в сферах политики, экономики и торговли, бизнеса и инвестиций, транспорта и связи, науки, образования, углубления взаимодействия по линии парламента. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи