



Глава государства поздравил выпускников с Последним звонком



ТАШКЕНТ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к молодому поколению с поздравлениями по случаю Последнего звонка в учебных заведениях страны. В обращении главы государства говорится: "Дорогие наши дети!



От всей души поздравляю с успешным окончанием школы вас, нашу молодежь, полную сил и решимости направить свои знания и способности во имя благородной цели – стать созидателями Нового Узбекистана, достойными сыновьями и дочерьми Родины.



В этот радостный день, когда во всех школах страны звенит последний звонок, ваши заботливые учителя и любящие родители дают вам добрые напутствия, и тысячи молодых людей, таких как вы, получают путевку в большую жизнь.



Действительно, вы стоите на пороге совершенно новой жизни, перед вами открываются огромные возможности. На этом пути с вами неизменно должны быть неустанный поиск, стремление к новым высотам, смелость и вера в себя.



Помните, каждый из вас уникален и талантлив. Реализация ваших способностей зависит прежде всего от вас, от вашего упорства и воли.



Следует отметить, что среди вас есть сотни юношей и девушек, завершающих обучение с золотыми и серебряными медалями.



В последние годы молодежь Нового Узбекистана ярко демонстрирует глубокие знания и способности в разных областях науки, в спорте, искусстве и литературе.



Такие активные и образованные молодые люди, устремленные к высоким рубежам, – достойный пример для миллионов наших сыновей и дочерей.



В нашей стране уделяется большое внимание воспитанию нового поколения всесторонне развитыми личностями, обеспечению их прав и законных интересов, реализации потенциала.



Ведь будущее нашей Родины, ее развитие в руках молодежи, которая сегодня усердно учится в уютных классах и аудиториях. Уверен, что завтра она мобилизует все свои знания, талант и энергию, чтобы Узбекистан стал еще более сильным, развитым и счастливым государством.



В настоящее время выпускников ждут многочисленные современные вузы, профессиональные школы и техникумы. В них созданы все условия, чтобы продолжить образование и получить глубокие знания.



Дорогие мои сыновья и дочери!



Вы – часть славной истории нашей Родины, великого народа, который через века пронес и сохранил свою культуру и традиции, вы – надежда и опора Нового Узбекистана.



Никогда не переставайте мечтать, не бойтесь ставить большие цели, пробовать свои силы, учиться на ошибках. Наш народ смотрит на вас с большой надеждой и верит в вас.



Ваши новые идеи, инициативы и энтузиазм способны изменить не только вашу жизнь, но и жизнь всего Узбекистана. Поэтому никогда не отступайте от своих благородных устремлений.



Каждый из вас всегда должен хранить верность тем ценностям, которые заложили в вас учителя и родители, старайтесь внести свой вклад в дальнейшее приумножение богатого наследия нашего народа, светлое будущее страны.



Мы потомки великих людей, подаривших миру науки и просвещение, духовное богатство. Уникальные знания, заложенные нашими предками традиции продолжают жить в наших сердцах и умах.



Сегодня мы по праву гордимся их истинными последователями, юношами и девушками с горящими сердцами, высоким интеллектуальным и духовным потенциалом, своими успехами восхищающими мир.



Достижение высоких результатов в жизни, несомненно, требует постоянных усилий и смелости. Уверен, что, обретя глубокие знания и освоив современные профессии, вы станете настоящими патриотами родного Узбекистана и возьмете на себя ответственность за судьбу Родины.



На этом славном пути желаю всем вам, дорогие мои, счастья и успехов." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи