Погода в Узбекистане на 27 мая

Погода в Узбекистане на 27 мая26.05.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 26 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 мая, погода по прогнозам синоптиков:
26 мая по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 24-26°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 25-30°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 8-13°, днем 27-32°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8°, днем 14-19°.
УЗИНФОРМ