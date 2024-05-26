



Погода в Узбекистане на 27 мая



ТАШКЕНТ, 26 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 мая, погода по прогнозам синоптиков: 26 мая по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 24-26°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 25-30°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 8-13°, днем 27-32°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8°, днем 14-19°.

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