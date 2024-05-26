



В Узбекистан прибыл глава РФ



ТАШКЕНТ, 26 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистан с двухдневным государственным визитом прибыл Президент Российской Федерации Владимир Путин. Визит российского лидера предпринят по приглашению главы Узбекистана Шавката Мирзиёева с целью обсуждения ключевых аспектов дальнейшего развития диалога двух стран по всему спектру приоритетных направлений. Встреча на высшем уровне пройдет в Ташкенте завтра, 27 мая. Кроме того, главы двух государств примут участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи