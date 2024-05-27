Подведены итоги визита в Ташкент российского лидера

ТАШКЕНТ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. 26 мая в Узбекистан по приглашению Президента Шавката Мирзиёева прибыл с двухдневным государственным визитом Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В день прибытия глава РФ в сопровождении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил парк «Янги Узбекистон» и возложил традиционный венок к Монументу Независимости.

Основные мероприятия визита прошли 27 мая. В резиденции "Куксарой" в узком и расширенном формата с участием официальных делегаций обеих стран прошли узбекско-российские переговоры на высшем уровне, в ходе которых главы двух государств рассмотрели перспективы дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, ТЭК и энергетики, промышленности, транспорта и логистики, сельского хозяйства, инноваций, миграции, продовольственной безопасности, технологий, подготовки инженерных кадров, здравоохранения и фармацевтики, туризма, молодежи и спорта и других.

По итогам состоявшихся переговоров Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Российской Федерации Владимир Путин и члены правительственных делегаций подписали пакет двусторонних документов:

Совместное заявление.

План совместных действий по расширению взаимодействия в приоритетных направлениях сотрудничества Республики Узбекистан и Российской Федерации;

межправительственное Соглашение об оказании технического содействия Республике Узбекистан в области метрологии;

межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства;

межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

Соглашение между Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации о проведении совместных конкурсов в сфере научных технологий;

Протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области рыболовства;

Программу сотрудничества в области культуры на 2024–2026 годы;

Программу сотрудничества по увеличению туристического потока на 2025–2026 годы;

План совместных действий между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по расширению промышленной кооперации в целях увеличения товарооборота Республики Узбекистан и Российской Федерации;

План между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по основным направлениям деятельности рабочей группы по увеличению объёмов взаимной торговли между Республикой Узбекистан

и Российской Федерацией на 2024–2030 годы;

Соглашение между Агентством по карантину и защите растений при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по цифровому сотрудничеству в области фитосанитарии;

План практических мероприятий по развитию сотрудничества в области карантина и защиты растений между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией на 2024–2025 годы;

Меморандум между Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации о создании филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана».

протоколы о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и Министерством здравоохранения Российской Федерации по вопросам организации здравоохранения и в области регулирования лекарственных средств для медицинского применения, медицинских изделий и высокотехнологичных методов лечения;

соглашения о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Узбекистан атомной электростанции малой мощности;

Соглашение об открытии филиала Всероссийской академии внешней торговли в Ташкенте;

документы о сотрудничестве в области транспортного машиностроения, развития индустрии гражданских авиационных систем, увеличения туристического обмена, реализации гуманитарных проектов в Ташкенте, создания агрологистических центров и современного химического производства.

В тот же день главы двух государств посетил Аллею почетных гостей, где вместе посадили дерево в знак прочной дружбы народов Узбекистана и России, посетили мемориальный комплекс «Парк Победы» в городе Ташкенте, где отдали дань памяти и уважения подвигу героев, а также приняли участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России.

В заседании приняли участие представители официальных и деловых кругов обеих стран, которые обсудили практические аспекты реализации совместных торговых и кооперационных проектов, подписали солидный пакет документов межрегионального взаимодействия и соглашений по развитию сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

По завершении мероприятий визита российский лидер покинул Узбекистан.

УЗИНФОРМ