Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Франции

ТАШКЕНТ, 28 мая. /УЗИНФОРМ/. 27 мая пребывающая с визитом в Узбекистане делегация ведомства внешней политики Франции во главе с директором департамента континентальной Европы МИД Франции Брис Рокфей приняла участие в прошедшем в Ташкенте очередном, 15-м раунде узбекско-французских межмидовских политконсультаций.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, энергетики, транспорта, водоснабжения, туризма, строительства и возобновляемых источников энергии, по линии парламента, ход реализации достигнутых ранее договоренностей на различных уровнях.

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