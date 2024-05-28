В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Австрии

ТАШКЕНТ, 28 мая. /УЗИНФОРМ/. 27 мая ведомство иностранных дел Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии Маттиас Радостич.

В ходе состоявшихся переговоров были рассмотрены текущее состояние и актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, науки, образования, культуры, здравоохранения и других.

Маттиас Радостич был аккредитован в Узбекистане в марте текущего года, когда он сменил в должности Алоиса Краута.

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