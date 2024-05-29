



МИД Узбекистана посетили послы Латвии, Норвегии и Швеции



ТАШКЕНТ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. 28 мая ведомство иностранных дел Узбекистана посетили Чрезвычайные и Полномочные Послы Латвии Рейнис Трокша, Норвегии Джон Микал Квистад и Швеции Томас Данестад. Визит был предпринят с целью обсуждения ключевых вопросов дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана со странами Балтии и Скандинавии по всему спектру приоритетных направлений, прежде всего, в сфере трудовой миграции и расширения правовой базы. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи