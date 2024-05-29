



Глава МИД Узбекистана отбыл в Италию



НОВОСТИ В МИРЕ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. 28 мая руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов отправился с рабочим визитом в Италию во главе представительной делегации. По прибытии делегация Узбекистана приняла участие в прошедшем в Риме "круглом столе" с участием около 30 итальянских компаний, в ходе которого были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах бизнеса, инвестиций, текстильной индустрии, транспорта и связи, информационных технологий, машиностроения и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи