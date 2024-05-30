Глава МИД Узбекистана завершил визит в Италию

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 мая. /УЗИНФОРМ/. 29 мая пребывающий с рабочим визитом в Италии руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов принял участие в прошедшей в Риме министерской конференции в формате «Центральная Азия – Италия».

В ходе встречи представители МИД стран Центральной Азии и Италии рассмотрели вопросы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, экологии, транспорта, управления водными ресурсами, переходной энергетики, науки и образования.

На полях министерской встречи глава МИД Узбекистана провел встречи с министром университетом и научных исследований Италии Анной Марией Бернини, председателем Палаты депутатов Лоренцо Фонтаной, президентом Международного фонда сельскохозяйственного развития Альваро Ларио.

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