Узбекистан посетила парламентская делегация Египта

ТАШКЕНТ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. 30 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в страну делегацией Сената Арабской Республики Египет во главе с его председателем Абдулвахабом Абдулразиком.

В ходе аудиенции глава государства и его гости рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-египетских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах геологии, сельского хозяйства, энергетики и туризма, углубления взаимодействия по линии парламента.

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