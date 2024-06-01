Глава МИД Узбекистана провел ряд встреч

Глава МИД Узбекистана провел ряд встреч01.06.2024 07:47
ТАШКЕНТ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. 31 мая руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрагимом Таха и генеральным директором Организации образования, науки и культуры Исламского мира Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом, пребывающими с визитом в стране в рамках участия в международном мероприятии «Хива — туристическая столица исламского мира 2024 года».
Встречи были посвящены актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.
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