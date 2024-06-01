



Глава МИД Узбекистана провел ряд встреч



ТАШКЕНТ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. 31 мая руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрагимом Таха и генеральным директором Организации образования, науки и культуры Исламского мира Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом, пребывающими с визитом в стране в рамках участия в международном мероприятии «Хива — туристическая столица исламского мира 2024 года». Встречи были посвящены актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи