В Ташкент прибыли послы Таиланда и Филиппин

ТАШКЕНТ, 2 июня. /УЗИНФОРМ/. 31 мая руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречи с прибывшими в Ташкент для вступления в должность вновь назначенными Чрезвычайными и Полномочными Послами Королевства Таиланд (с резиденцией в Москве) Сасиватом Вонгсинсаватом и Филиппин (с резиденцией в Тегеране) Роберто Г. Манало.

В ходе проведенных встреч послы вручили министру копии своих верительных грамот, а также состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

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