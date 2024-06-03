Делегация Узбекистана вернулась из Южной Кореи

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. На минувшей неделе делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым предприняла рабочий визит в Республику Корея.

Целью поездки явилось участие в прошедшем 30 мая в Сеуле 12-м заседании межправительственного совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Кореей, в ходе которого были рассмотрены практические аспекты развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, энергетики, информационно-коммуникационных технологий, инфраструктуры и других.

На полях заседания узбекская делегация провела встречи с министром торговли, промышленности и энергетики Республики Корея, главами Эксимбанка и Корейского агентства по международному сотрудничества (КОИКА), а также с руководством ряда ведущих корейских компаний, в том числе KIA corporation, Samsung, Lotte Chemicals и других.

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