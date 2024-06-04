В Ташкент прибыл новый посол Индии

В Ташкент прибыл новый посол Индии04.06.2024 13:36
ТАШКЕНТ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство иностранных дел Узбекистана посетила прибывшая с визитом в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии Смита Пант.
В ходе визита посол вручила копии своих верительных грамот министру Бахтиеру Саидову, а также стороны обсудили текущее состояние и ключевые аспекты дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям.
До марта текущегог года (с октября 2020) послом Индии в Узбекистане работал Маниш Прабхат.
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