В Ташкент прибыл новый посол Индии

ТАШКЕНТ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство иностранных дел Узбекистана посетила прибывшая с визитом в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии Смита Пант.

В ходе визита посол вручила копии своих верительных грамот министру Бахтиеру Саидову, а также стороны обсудили текущее состояние и ключевые аспекты дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям.

До марта текущегог года (с октября 2020) послом Индии в Узбекистане работал Маниш Прабхат.

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