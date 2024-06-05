



Глава Узбекистана провел встречу с делегацией Саудовской Аравии



ТАШКЕНТ, 5 июня. /УЗИНФОРМ/. 4 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в страну во главе представительной делегации сопредседателем узбекско-саудовского Делового совета, председателем правления компании «ACWA Power» Мухаммадом Абунайяном. В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели опросы дальнейшего расширения практического сотрудничества с компаниями Саудовской Аравии и реализации новых совместных инвестиционных проектов в сферах развития инфраструктуры аэропортов, развития и цифровизации энергетической отрасли, модернизации сетей теплоснабжения, переработки отходов, выпуска фармацевтической и текстильной продукции, открытия медицинских клиник, создания туристических центров, продвижения проектов сельского хозяйства и других направлениях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи