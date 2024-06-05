



Глава Узбекистана провел встречу с руководителем ВТО



ТАШКЕНТ, 5 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в страну генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) доктором Нгози Оконджо-Ивеалу. В ходе аудиенции глава государства и его гостья рассмотрели принимаемые в Узбекистане практические меры по вступлению страны в ВТО, развития сотрудничества в области развития «зеленой» экономики, электронной торговли и наращивания экспорта цифровых услуг. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи