Делегация Узбекистана посетила Францию

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 июня. /УЗИНФОРМ/. 3-4 июня официальная делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым посетила Французскую Республику.

Поездка была предпринята с целью участия в состоявшемся в Париже 10-м заседании узбекско-французской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также в рамках визита узбекской делегации в столице Франции был проведен совместный бизнес-форум, в работе которого приняли участие свыше 80 представителей деловых кругов обоих государств.

В ходе мероприятий были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах производства строительных материалов, добычи полезных ископаемых, авиа- и автомобилестроения, «зеленой энергетики», водоснабжения, расширения транспортной инфраструктуры и других.

Кроме того, на полях визита делегация провела ряд встреч с советниками Президента Франции по вопросам континентальной Европы и Турции Бертран Бушвальтер, экспорта и торговой политики Виктуар Вандевилем, министром делегатом Франции Франком Ристером, а также главами таких крупных французских компаний, как Saint-Gobain, Eramet, Schneider Electric, Renault, Voltalia, Eiffage, Airbus, Orano и других.

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