



ООН назначила нового представителя в Узбекистане



ТАШКЕНТ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. 5 июня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшей в Ташкент для вступления в должность вновь назначенным резидентом-координатором ООН в Узбекистане Сабине Махл. В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы развития сотрудничества Узбекистана и ООН в области реализации Целей устойчивого развития. Сабине Махл сменила в должности Хелену Фрейзер, которая возглавляла представительство ООН в Узбекистане с августа 2017 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи