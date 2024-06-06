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Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

19.4% (13)  - Положительно
 4.5% (3)  - Более положительно, чем отрицательно
 22.4% (15)  - Нейтрально
 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
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В Пекине подписано соглашение о строительстве железнодорожной ветки из Китая в Узбекистан
06.06.2024 20:13

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в столице Китайской Народной Республики, Пекине, была проведена церемония подписания Соглашения о реализации стратегического проекта строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.

Целью масштабного проекта является развитие транспортного и грузового сообщения между странами региона, выход на рынки государств Южной Азии и Ближнего Востока, создание новых предприятий и десятков тысяч рабочих мест, повышение уровня жизни населения.

В соответствии с соглашением, железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан будет проходить по маршруту Кашгар – Торугарт – Макмал – Джалалабад – Андижан.

Свои послания по случаю подписания соглашения направили Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

В обращении главы Узбекистана говорилось:

"Уважаемые участники мероприятия!

Дамы и господа!

Искренне рад приветствовать всех участников церемонии подписания Соглашения о реализации стратегического проекта строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан».

Это поистине историческое событие в развитии традиционно тесного и многопланового сотрудничества наших стран. Сегодня мы вместе делаем важные практические шаги, направленные на усиление экономической и транспортной взаимосвязанности в нашем обширном регионе.

В этой связи прежде всего хочу выразить глубокую благодарность Председателю Китайской Народной Республики уважаемому господину Си Цзиньпину за личное внимание и всемерную поддержку продвижения этого важнейшего инфраструктурного проекта, являющегося неотъемлемой частью Трансконтинентального транспортного и транзитного коридора в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Уверен, что новая железная дорога позволит расширить наше экономическое сотрудничество с Китаем, будет служить дальнейшему углублению отношений дружбы и всепогодного всестороннего стратегического партнерства между нашими странами.

Уважаемые участники мероприятия!

Маршрут железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» пролегает вдоль исторического Великого шелкового пути. Фактически мы воссоздаем в современных условиях этот древний коридор, служивший на протяжении многих веков развитию торговых связей и культурного обмена.

Подчеркну, что эта железнодорожная магистраль станет кратчайшим наземным «плечом», соединяющим Китай с нашим регионом.

Анализ показывает, что ее ввод позволит эффективно обслуживать возрастающие объемы грузоперевозок, заметно сократить сроки и стоимость их транспортировки. Эксперты отмечают, что ежегодный объем грузоперевозок может составить до 15 миллионов тонн, а сроки доставки товаров до конечных потребителей сократятся на 7 дней. Кроме того, будет создана современная транзитно-логистическая инфраструктура, склады и терминалы.

Экономический эффект от реализации проекта почувствуют все наши страны. Появятся новые предприятия и десятки тысяч рабочих мест, возрастут объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации, инвестиционная привлекательность, и как главный результат – повысится уровень жизни наших граждан.

В будущем эта дорога позволит нашим странам выйти через перспективный Трансафганский коридор на емкие рынки государств Южной Азии и Ближнего Востока, значительно усилит транзитный потенциал и межрегиональную взаимосвязанность.

Дорогие друзья!

Подчеркну, для реализации этого масштабного проекта на территории Узбекистана создана вся необходимая инфраструктура.

Более того, мы расширяем национальную сеть современных железнодорожных и автомобильных путей, активно внедряем цифровые технологии для ускорения процедур обработки и перевозки грузов.

Еще раз хочу заверить всех наших партнеров в том, что узбекская сторона готова к продолжению тесной практической работы по строительству железной дороги, полной реализации подписываемого Соглашения и принятой «дорожной карты».

Убежден, что стратегический проект железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», отвечающий общим долгосрочным интересам, будет служить укреплению дружбы и партнерства, процветанию и благополучию наших стран и народов.

Желаю всем участникам этого масштабного проекта больших успехов.

Благодарю за внимание."

УЗИНФОРМ

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