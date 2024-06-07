Подведены итоги визита главы Узбекистана в Турецкую Республику

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 июня. /УЗИНФОРМ/. 5 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отбыл с официальным визитом в Турецкую Республику.

В преддверии визита главы Узбекистана в столице Турции были проведены встречи членов узбекской делегации с руководителями крупных турецких компаний, таких как Onur Group, IC Ictas Insaat, YDA Group, Rönesans Holding, Ostim, Doğan Holding, Aksa Energy, Çalık Holding, Akfen Holding, Yildiz Group и других. Были представлены возможности инвестиционного климата Узбекистана, достигнуты соглашения по реализации проектов в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, текстиля, геологии, электротехники, фармацевтики, производства кожно-обувной продукции, строительства и энергетики.

По прибытии в Анкару глава Узбекистана был ознакомлен с деятельностью компании «Turkish Aerospace Industries Inc.» и ряда других предприятий оборонной промышленности Турции, после чего проследовал в отведенную ему резиденцию.

Церемония официальной встречи глав двух государств была проведена 6 июня в Президентском дворце в Анкаре, по завершении которой президенты провели встречу на высшем уровне в узком и расширенном форматах с участием делегаций обеих стран, обсудив вопросы дальнейшего развития узбекско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций, промышленности, «зеленой» энергетики, транспорта и связи, электротехнической, текстильной, фармацевтической отраслях, горнодобывающей промышленности, аграрном секторе, управления водными ресурсами, цифровизации, здравоохранения, туризма и спорта, а также обеспечения безопасности и обороны, противодействия терроризму, экстремизму и радикализму.

Также была обсуждена текущая ситуация в Афганистане.

Далее главы двух стран провели 3-е заседание узбекско-турецкого Совета стратегического сотрудничества высшего уровня, 1-е заседание узбекско-турецкого Делового совета с руководителями ведущих предприятий и компаний двух стран, на которых были рассмотрены практические аспекты развития партнерства по приоритетным направлениям. Была достигнута договоренность о создании Узбекско-турецкого промышленного кластера, который станет индустриальной зоной в Узбекистане.

По итогам проведенных мероприятий Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместную декларацию об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства.

Также были подписаны:

– Соглашение о сотрудничестве в области научного обмена и высоких технологий;

– Соглашение об укреплении сотрудничества в области регионального развития;

– Соглашение о сотрудничестве в сфере стандартизации;

– Протокол о сотрудничестве по оказанию технического содействия при вступлении Узбекистана в ВТО;

– Протокол о сотрудничестве в области космических наук, технологий и исследований;

– Протокол о сотрудничестве в области сельскохозяйственного образования;

– Протокол о сотрудничестве в области энергетического развития;

– Протокол о сотрудничестве в области культуры;

– Протокол о сотрудничестве в сфере информации;

– Протокол о сотрудничестве по вопросам кадастра;

– Протокол о сотрудничестве в туристической сфере;

– Протокол о сотрудничестве в сфере поддержки института семьи и женщин;

– Протокол о сотрудничестве в сфере подготовки управленческих кадров;

– Протокол о сотрудничестве по повышению квалификации в юридической сфере.

Приняты также двусторонние документы по преференциальной торговле, регулированию энергетического рынка, а также План мероприятий по расширению сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Кроме того, в рамках визита состоялась церемония награждения Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева «Орденом Турецкой Республики» - высшей государственной наградой Турции, за большой вклад в развитие дружественных отношений между двумя странами.

Программа визита завершилась посещением выставки культуры, искусства и кухни Турции, после чего глава Узбекистана возвратился в Ташкент.

УЗИНФОРМ