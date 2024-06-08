В Ташкент прибыл новый посол Южной кореи

ТАШКЕНТ, 8 июня. /УЗИНФОРМ/. 7 июня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея Вон До Ёном.

В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также стороны обсудили приоритетные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества.

До марта текущего года (с марта 2022) послом Южной Кореи в Узбекистане работал Ким Хи-санг.

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