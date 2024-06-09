



В Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана произведены кадровые перестановки



ТАШКЕНТ, 9 июня. /УЗИНФОРМ/. 7 июня в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана были произведены кадровые перестановки. Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан прежний руководитель Департамента международного сотрудничества МИПТ бы Шохрух Гуламов был назначен исполняющим обязанности заместителя главы ведомства. Другим исполняющим обязанности замглавы ведомства правительство назначило Акрама Алиева, который до этого работал руководителем Департамента по сопровождению новых инвесторов МИПТ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи