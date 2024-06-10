Узбекистан развивает сотрудничество с ООН

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. На минувшей неделе, 7 июня, в Организации Объединенных Наций и ее подразделениях был проведен ряд мероприятий, которые были связаны с Узбекистаном.

В частности, в этот день в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в городе Нью-Йорк Генеральная ассамблея единогласно одобрила резолюцию под названием «Международный день диалога между цивилизациями», разработанную Китайской Народной Республикой и Республикой Узбекистан, в которой отражены видения Руководства Узбекистана, озвученные на 78-ой сессии Генассамблеи ООН (2023г.) и Самаркандском саммите ШОС (2022г.) о необходимости продвижения духа солидарности во имя общей безопасности и процветания, стремления к конструктивному сотрудничеству, а также мобилизации усилий международного сообщества для достижения мира и устойчивого процветания. Резолюция постановляет объявить 10 июня Международным днем диалога между цивилизациями в целях повышения осведомленности о ценности разнообразия цивилизаций и содействия диалогу, взаимному уважению и глобальной солидарности.

Также в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в городе Нью-Йорк состоялись выборы членов Экономического и социального совета (ЭКОСОС) ООН на период 2025-2027 гг. По итогам тайного голосования, Республика Узбекистан набрала 185 голосов государств-членов ООН и, впервые в своей истории избрана в состав ЭКОСОС на указанный срок.

Крмое того, в штаб-квартире МОТ в городе Женева в рамках 112-й сессии Международной конференции труда состоялись выборы членов Административного совета Организации и их заместителей на период 2024-2027 годы. По итогам голосования, Республика Узбекистан, получив наибольшее число голосов (194 при необходимом минимуме 105), впервые в своей истории была избрана в Административный совет МОТ в качестве заместителя члена.

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