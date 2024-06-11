В Ташкент прибыла делегация Бангладеш

ТАШКЕНТ, 11 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня пребывающая с визитом в стране делегация внешнеполитического ведомства Бангладег во главе с первым заместителем министра иностранных дел Масудом бин Моменом была принята руководителем МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым и приняла участие в очередном раунде межмидовских политических консультаций.

В ходе проведенных встреч и переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, образования, цифровых технологий и туризма.

По итогам переговоров был подписан Меморандум об установлении сотрудничества между Дипломатической академией Университета мировой экономики и дипломатии и Академией дипломатической службы Бангладеш.

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