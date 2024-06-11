В Узбекистан прибыла делегация Азербайджана

ТАШКЕНТ, 11 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в страну для участия в предстоящих в Ташкенте Днях культуры Азербайджана в Узбекистане делегацией Азербайджанской Республики во главе с министром культуры Адиляем Каримли.

В ходе переговоров были рассмотрены ключевые аспекты дальнейшего развития сотрудничества двух стран, прежде всего, в сфере культуры.

Программа визита азербайджанской делегации включает презентацию книги поэта и мыслителя Мухаммада Физули, выставку, спектакли театров и другие мероприятия.

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