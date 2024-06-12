



Глава Узбекистана провел встречу с представителем США



ТАШКЕНТ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. 11 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в страну торговым представителем Соединенных Штатов Америки Кэтрин Тай. В ходе аудиенции глава государства и его гостья рассмотрели актуальные вопросы развития узбекско-американских отношений в сферах инвестиций, торговли и экономики, промышленной кооперации. В тот же день Кэтрин Тай посетила Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, где провела встречу с министром Лазизом Кудратовым, чтобы обсудить текущее состояние торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и США и наметить дальнейшие меры по наращиванию объемов товарооборота, активизации процесса вступления Узбекистана в ВТО и другим актуальным вопросам повестки двустороннего сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи