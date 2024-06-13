



Глава Узбекистана приветствовал гостей и участников форума в Самарканде



ТАШКЕНТ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с приветствием к гостям и участникам 4-го традиционного Самаркандского форума по правам человека. В приветствии говорится: "Уважаемые участники форума!



Дамы и господа!



Искренне приветствую всех участников и гостей четвертого традиционного Самаркандского форума по правам человека на тему «Экологические проблемы: будущее прав человека в меняющемся мире, поиск устойчивых решений».



Не будет преувеличением сказать, что первый Азиатский форум по правам человека, организованный в нашей стране в 2018 году, привнес в мировую практику свой особый «самаркандский дух». Стало доброй традицией проведение в Самарканде форумов, посвященных наиболее актуальным проблемам в области прав человека.



В сегодняшнем мероприятии принимают участие представители Организации Объединенных Наций и ее специализированных структур, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейского союза, Исламской организации сотрудничества, Шанхайской организации сотрудничества, Содружества Независимых Государств, Организации экономического сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Парламентской Ассамблеи тюркских государств, а также видные зарубежные государственные и общественные деятели, ведущие эксперты в области прав человека.



Уважаемые участники форума!



Как известно, в результате глобальных климатических изменений на планете сложилась критическая экологическая ситуация. Все более обостряются такие проблемы, как нехватка питьевой воды, загрязнение окружающей среды, эрозия почвы, сильные пыльные и песчаные бури, исчезновение биоразнообразия, снижение производительности сельского хозяйства.



Негативное влияние данных процессов усиливается на всех континентах, во всех странах. Особенно явно их последствия ощущаются в регионе Центральной Азии, где показатели повышения температуры воздуха в два раза превышают средний показатель в мире и которая продолжает испытывать на себе последствия Аральской катастрофы.



Экологическое бедствие стало основным препятствием и вызовом на пути достижения Целей устойчивого развития, растет количество проблем, связанных с нищетой на глобальном уровне, остаются под угрозой права человека на здоровье, чистую воду, продовольствие и жилье. От этого в первую очередь страдают люди, нуждающиеся в социальной защите, в частности, лица с инвалидностью, пожилые люди, женщины и дети.



Чтобы кардинально уменьшить ущерб, наносимый правам человека вследствие изменения климата, несомненно, страны мира должны принять совместные эффективные меры. Пришло время всем нам взять на себя эту огромную ответственность за судьбу будущих поколений.



Как отмечено в Парижском соглашении, при принятии мер по противодействию изменению климата государства должны направить основное внимание на выполнение обязательств по уважению, поощрению и защите прав человека в этой сфере.



Уважаемые гости!



В Новом Узбекистане борьба с проблемами по изменению климата стала важнейшим фактором обеспечения устойчивого развития. По мере возможности мы принимаем необходимые меры для предотвращения таких проблем и смягчения их негативного воздействия.



В принятой в нашей стране Конституции в новой редакции в отдельной главе закреплено право человека на благоприятную окружающую среду. Определены обязательства государства по улучшению, восстановлению и охране окружающей среды, сохранению экологического равновесия.



Кроме того, особое внимание уделяется вопросам защиты и восстановления экологической системы Приаралья, социального и экономического развития региона, переходу страны на «зеленую» экономику и углеродную нейтральность.



В частности, к 2030 году мы запланировали довести мощности возобновляемой энергии в стране до 40 процентов. В Узбекистане в рамках общенационального проекта «Зеленый край» высаживается 1 миллиард саженцев. На 2 миллионах гектаров высохшего дна Аральского моря мы создали леса.



Следует отметить, что принимаемые нами меры находят широкую поддержку у мирового сообщества. В частности, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций единогласно приняла такие важные резолюции, как «Объявление региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий», «Центральная Азия перед лицом экологических проблем: укрепление региональной солидарности во имя устойчивого развития и процветания».



Смягчение последствий острых климатических проблем, с которыми сталкивается человечество, безусловно, является одним из приоритетных направлений международного сотрудничества в области прав человека.



Уверен, что вы поддержите нашу инициативу о разработке и продвижении резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «О защите прав человека в условиях борьбы с негативными последствиями изменения климата в Центральной Азии».



Убежден, что в ходе сегодняшнего форума вы разработаете новые практические предложения, которые послужат сохранению стабильной экологической ситуации в глобальном масштабе, обеспечению прав и интересов человека.



Желаю всем вам здоровья и благополучия, успешной работы форума." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи