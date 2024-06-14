В Узбекистан прибыл глава Южной Кореи

ТАШКЕНТ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте в резиденции "Куксарой" была проведена торжественная встреча прибывшего с государственным визитом в Узбекистан Президента Республики Корея Юн Сок Еля.

Затем главы двух государств провели переговоры на высшем уровне, обсудив в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций обеих стран ключевые вопросы дальнейшего развития узбекско-корейских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности и обороны, инвестиций, технологий, туризма, борьбы с коррупцией, экологии, трудовой миграции, критически важных минеральных ресурсов, полупроводников, химической промышленности, машиностроения, "умного" сельского хозяйства, инфраструктуры и градостроительства, "зеленой" энергетики, медицины и здравоохранения и других.

Правительствам было поручено подготовить Стратегическую программу по созданию в Узбекистане регионального высокотехнологичного хаба, предложено объявить следующий год «Годом взаимных обменов Узбекистана и Кореи» с перекрестным проведением культурных мероприятий, подготовить ряд мероприятий в честь 90-летия проживания корейской диаспоры в Узбекистане.

По итогам переговоров был подписан пакет двусторонних документов:

Совместное заявление глав двух государств о дальнейшем углублении и всестороннем расширении особого стратегического партнерства;

межправительственное Соглашение с Фондом экономического развития и сотрудничества;

соглашения с Экспортно-импортным Банком Кореи и компанией «Hyundai Rotem» о закупке и поставках высокоскоростных электрических поездов;

Соглашение с Экспортно-импортным Банком Кореи о предоставлении оборудования для научного и информационно-коммуникационного образования в средних школах;

Соглашение о реализации проекта инновационного фармацевтического кластера «Фарма Парк»;

Соглашение о сотрудничестве в области укрепления потенциала государственных служащих Узбекистана;

Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2025-2027 годы;

Протокол о сотрудничестве в рамках Всемирной торговой организации;

Протокол о сотрудничестве в области культуры;

Договоренность о сотрудничестве в области транспорта;

Договоренность о сотрудничестве по модернизации систем централизованного теплоснабжения в регионах Узбекистана;

Договоренность о партнерстве в области критических минералов;

Договоренность о содействии деятельности узбекско-корейского совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству;

Меморандум о сотрудничестве по подготовке квалифицированных и профессиональных кадров;

Меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства;

Соглашение АО «Узпромстройбанк» с Экспортно-импортным банком Кореи о межбанковской мастер-кредитной линии и другие.

В тот же день Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Корея Юн Сок Ель посадили дерево на Аллее почетных гостей, посетили Технопарк в городе Ташкенте и приняли участие в узбекско-корейском бизнес-форуме.

Юн Сок Ель совершает поездку по странам Центральной Азии, до визита в Узбекистан он посетил Туркменистан (10-11 июня) и Казахстан (12-13 июня).

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