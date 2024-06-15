Глава Узбекистана поздравил мусульман

ТАШКЕНТ, 15 июня. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с поздравлениями к народу страны по случаю отмечаемого сегодня священного для всех мусульман Курбан хайит.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые соотечественники!



Искренне, от всей души поздравляю вас, весь наш народ с праздником Курбан хайит, наступившим в нашей стране, которая с каждым днем преображается и озаряется светом мира, доброты и согласия.



В эти благословенные мгновения мы все глубоко ощущаем дух и радость великого праздника и воздаем безмерную благодарность Всевышнему за то, что встречаем такие светлые дни вместе с нашим народом.



Сегодня Курбан хайит, прочно утвердившийся в жизни людей как символ милосердия, великодушия и гуманизма, приобретает все большее значение, созвучен содержанию масштабных реформ в Новом Узбекистане, в которых на первый план во всех сферах выходит уважение чести и достоинства человека.



Особенно следует отметить, что наша священная религия и этот светлый праздник, воплощающий в себе ее гуманистическую суть, служит нам источником силы и вдохновения во всех благих делах, направленных на укрепление атмосферы мира и спокойствия, дружбы и сплоченности в махаллях и семьях, заботу о старшем поколении, молодежи и женщинах, малообеспеченных семьях, на то, чтобы никто не остался без внимания.



Дорогие друзья!



В эти светлые дни, когда наши сердца наполнены радостью, мы говорим об огромной работе, проведенной в последние годы по возрождению исконных духовных ценностей, благоустройству священных мест, созданию благоприятных условий для свободного осуществления мусульманами страны религиозных обрядов, в том числе хаджа и умры.



За короткое время были организованы международные научные центры Имама Бухари, Имама Термези и Имама Матуриди. Кардинально преобразились мемориальные комплексы Абу Исо Термези, Абу Муин Насафи, Султон Увайс Карани, Сузук ота. Ускоренно продолжаются работы по строительству и оснащению мемориального комплекса Имама Бухари и Центра исламской цивилизации. Во многих городах и селах возводятся величественные мечети.



За последние семь лет свыше 60 тысяч мусульман страны совершили хадж. В эти дни еще 15 тысяч наших соотечественников совершают паломничество в два священных города – Мекку и Медину, осуществив свою самую заветную мечту.



В такие благословенные мгновения, когда сбываются добрые помыслы, от всей души желаем им полноценно совершить обряды хаджа и благополучно вернуться на Родину.



Накануне празднования хайита в ходе нашего телефонного разговора с пребывающим в священной Мекке председателем Управления мусульман уважаемым муфтием шейхом Нуриддином Холикназаром он особо отметил созданные условия, необходимые для совершения обрядов хаджа нашими соотечественниками. Надеемся, что, вернувшись домой, наши паломники станут примером в деле дальнейшего укрепления в обществе атмосферы доброты и взаимопомощи, в борьбе просвещения против невежества, усилении воспитания молодежи и утверждения согласия в семьях.



Уважаемые соотечественники!



Сегодня мы искренне поздравляем с этим праздником наших соотечественников за рубежом, желаем им здоровья, счастья и успехов.



Передаем теплые поздравления верующим мусульманам в государствах ближнего и дальнего зарубежья и искренние пожелания мира и прогресса их народам и странам.



Пусть прекратятся продолжающиеся в разных регионах войны и конфликты! Пусть на Земле навсегда воцарится мир!



Дорогие друзья!



Сегодня мы вместе с нашим многонациональным народом строим Новый Узбекистан. Новый Узбекистан – это новая жизнь, новое развитие, счастливое будущее.



Если мы крепче сплотимся и с еще большей решимостью продолжим начатые реформы, то, несомненно, достигнем этой великой цели.



Мы обязательно вырастим наших детей высоко воспитанным, владеющим современными знаниями и профессиями поколением настоящих патриотов.



Желаю вам счастья и успехов на этом пути.



Пусть Всевышний хранит наш народ!



Еще раз поздравляю вас со священным праздником Курбан хайит, желаю здоровья, мира и благополучия вашим семьям."

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