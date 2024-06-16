Подведены итоги визита в Узбекистан главы Южной Кореи

Подведены итоги визита в Узбекистан главы Южной Кореи16.06.2024 07:42
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 июня. /УЗИНФОРМ/. Во второй, заключительный день визита Президента Республики Корея Юн Сок Еля в Узбекистан для него и его супруги была организована культурная программа.
В частности, южнокорейский лидер ознакомился с историческими памятниками Самарканда, такими как архитектурный ансамбль Регистан, мавзолей Амира Темура, музей "Афросиаб", обсерватория и музей Мирзо Улугбека, историко-этнографический парк «Вечный город».
По завершении осмотра глава Южной Кореи отбыл из Узбекистана.
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