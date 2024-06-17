



Обсуждены вопросы развития туризма в Узбекистане



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 июня. /УЗИНФОРМ/. 15 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в Самарканде встречу с пребывающим с рабочим визитом в стране генеральным секретарем «ООН Туризм» (Всемирной туристской организации) Зурабом Пололикашвили. В ходе переговоров стороны рассмотрели развития современной туристической инфраструктуры и популяризации туристического направления в Узбекистан, реализации программ и проектов, направленных на создание комфортных условий и объектов для туристов, развитие паломнического и культурно-познавательного туризма, в том числе внутреннего, подготовки квалифицированных кадров. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи