



Погода в Узбекистане на 19 июня



ТАШКЕНТ, 18 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 19 июня, погода по прогнозам синоптиков: 18-19 июня по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с, во второй половине дня возможно усиление до 12-14 м/с. Температура ночью 21-23°, днем 35-37°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 36-41°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 36-41°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 36-41°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 9-14 м/с, местами возможно усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.

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