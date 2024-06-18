Ушел из жизни посол Узбекистана в Южной Корее

ТАШКЕНТ, 18 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана сообщило об уходе на 77 году жизни Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан в Республике Корея Виталия Васильевича Фена.

На сайте МИД говорится, что В.Фен был выдающимся государственным деятелем, мастером спорта и профессиональным дипломатом, посвятившим всю свою жизнь служению Родине. Он на протяжении 25 лет возглавлял дипломатическую миссию Узбекистана в Сеуле (с 1999 по 2013 и с 2014 года по текущий год) и внес огромный вклад в развитие сотрудничества между Узбекистаном и Республикой Корея. Его многолетняя деятельность оставила неизгладимый след в укреплении узбекско-южнокорейских связей.

Виталий Васильевич Фен был награжден орденами «Фидокорона хизматлари учун» и «Мехнат шухрати», а также «Гвангхва» Южной Кореи.

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