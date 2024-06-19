



Погода в Узбекистане на 20 июня



ТАШКЕНТ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 июня, погода по прогнозам синоптиков: 19 июня по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, к вечеру возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с, во второй половине дня возможно усиление до 12-14 м/с. Температура ночью 22-24°, днем 36-38°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 36-41°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 36-41°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 36-41°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.

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