Делегация Узбекистана посетила КНР

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. С 13 по 15 июня делегация Узбекистана приняла участие в прошедшей в городе Шанхай (Китай) 17-й Международной конференции и выставке «Производство электроэнергии с помощью солнечных фотоэлектрических станций и «смарт» энергетика».

На полях мероприятия состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между ООО «Yashil Energiya» (Узбекистан), компанией «Fabalous Sunview» (Малайзия) и компанией «Huawei Tech. Investment Tashkent» (КНР).

Данное соглашение предусматривает совместное развитие «зеленой» энергетики в Узбекистане и строительство малых солнечных фотоэлектрических станций общей мощностью 50 МВт на зданиях и сооружениях объектов социальной сферы, государственных органов и других организаций.

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