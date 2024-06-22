В Ташкент прибыл новый посол Монголии

ТАШКЕНТ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии Дааданхуу Батбаатаром.

В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных граморт, а также стороны обсудили актуальные аспекты дальнейшего развития сотрудничества двух стран по всему спектру приоритетных направлений.

С августа 2022 года послом Монголии в Узбекистане (с резиденцией в Нур-Султане, Казахстан) работал Дорж Баярхуу.

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