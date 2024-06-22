В Ташкент прибыл новый посол Колумбии

ТАШКЕНТ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. 21 июня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим с визитом в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Колумбия Эктором Исидро Аренасом Нейра.

В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также было проведено обсуждение актуальных аспектов дальнейшего развития сотрудничества двух стран.

Эктор Исидро Аренас Нейра с сентября 2022 года является послом Колумбии в России.

УЗИНФОРМ