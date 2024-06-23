Новый посол Словении приступает к работе в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 23 июня. /УЗИНФОРМ/. 21 июня прибывшая в Ташкент для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Словении Дарья Бавдаж Курет посетила МИД Узбекистана.

В ходе визита посол вручила копии своих верительных грамот министру Бахтиеру Саидову, а также стороны обсудили текущее состояние и приоритетные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух государств.

С июня 2019 года послом Словении в Узбекистане (с резиденцией в Москве) являлся Бранко Раковец. Дарья Бавдаж Курет с 2023 года является послом Словении в России.

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