



Проведен разговор глав Узбекистана и России



ТАШКЕНТ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе беседы глава Узбекистана выразил соболезнования российскому народу по случаю гибели множества людей в результате терактов в Дербенте и Махачкале, передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пострадавших. Крмое того, главы двух государств рассмотрели приоритетные вопросы дальнейшего развития узбекско-российского сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи