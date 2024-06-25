Делегация МИД Узбекистана отправилась в Иран

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. 24 июня делегация ведомства внешней политики Узбекистана во главе с заместителем министра Бахромжоном Аълоевым отправилась с визитом в Исламскую Республику Иран.

Целью поездки является участие в предстоящем в Тегеране 19-м заседании Совета министров иностранных дел стран-членов Диалога по сотрудничеству в Азии, которое посвящено вопросам развития регионального сотрудничества в сферах безопасности, экономики и торговли, энергетики, продовольствия, транспорта, экологии, "зеленых" технологий и других.

Кроме того, в рамках пребывания в столице ИРИ делегация проведет встречи с и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери, а также главами МИД зарубежных стран, прибывших для участия в заседании.

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