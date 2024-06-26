Ташкент посетил глава МВД РФ

ТАШКЕНТ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. 25 июня прибывшая с рабочим визитом в страну делегация Российской Федерации во главе с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-турецкого диалога по приоритетным направлениям, прежде всего, в сферах обороны, миграции, обеспечения безопасности, противодействия терроризму, экстремизму и радикализму, рассмотрели ход реализации достигнутых ранее договоренностей на высшем уровне.

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