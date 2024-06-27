Глава МИД Узбекистана отправился в Оман

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. 26 июня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов отправился с визитом в Султанат Оман.

Целью поездки является проведение встреч и переговоров с официальными лицами Омана по вопросам развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах «зеленой» энергетики, бизнеса, инвестиций, туризма и других.

По прибытии в страну глава МИД Узбекистана првоел встречи с заместителем премьер-министра Омана и личным представителем Султана Хайсама бен Тарика Аль Саида Саидом Асадом бен Тариком Аль Саидом и министром иностранных дел Омана Сайидом Бадром бин Хамадом аль-Бусаиди.

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