



Глава Узбекистана поздравил журналистов



ТАШКЕНТ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам средств массовой информации страны с поздравлениями по случаю отмечаемого ими сегодня профессионального праздника. В поздравлении говорится: "Дорогие друзья!



Искренне, от всей души поздравляю вас, преданных делу представителей национальной журналистики, посвящающих свой талант, мастерство и самоотверженный труд служению народу, уважаемых ветеранов, внесших достойный вклад в развитие сферы, с Днем работников печати и средств массовой информации – 27 июня и выражаю вам глубокое уважение и самые добрые пожелания.



Как известно, либерализация информационной сферы и ее развитие являются приоритетными задачами в строительстве Нового Узбекистана. Поэтому в принятой Конституции страны в новой редакции закреплены нормы и принципы обеспечения свободы деятельности средств массовой информации, совершенствуются правовые основы сферы.



Следует особо отметить, что в последние годы в республике открываются широкие возможности для свободы слова и плюрализма мнений, способствущие дальнейшему усилению участия, роли и места представителей массмедиа в общественно-политических процессах.



Мы все хорошо знаем и высоко ценим растущее влияние журналистов в утверждении в обществе открытости и прозрачности, общественном контроле над деятельностью государственных органов и их должностных лиц, изучении и решении законных обращений граждан.



Следует отметить значительное увеличение количества актуальных выступлений на разные темы в газетах, журналах, на теле- и радиоканалах, в социальных сетях, тематических передач, аналитических комментариев, дискуссий по проблемным вопросам с участием специалистов и экспертов.



Критические и аналитические материалы, в частности, о недостатках в области строительства, экологии и охраны окружающей среды, безопасности дорожного движения, а также в социальной и экономической сферах помогают «разбудить» некоторых «дремлющих» руководителей и должностных лиц на местах, заставить их работать по-новому, жить заботами людей.



Словом, наши неравнодушные и благородные журналисты, активные блогеры своей твердой позицией и беспристрастным словом вносят достойный вклад в решение острых жизненных проблем, повышение эффективности реформ, расширение взглядов и мировоззрения соотечественников.



Все это, несомненно, свидетельствует о том, что наши национальные медиа уже близки к уровню «четвертой власти». И все же достичь такую высокую цель будет нелегко, на этом пути, естественно, немало препятствий и трудностей.



Однако, как бы ни было сложно, мы решительно продолжим нашу работу в данном направлении.



Уважаемые друзья!



Сегодня печатное дело и журналистика становятся не только «четвертой властью», но и ключевым направлением, по значимости сравнимым с обеспечением обороны и безопасности.



Поэтому сфере требуется все больше таких как вы, смелых, искренне любящих Родину, преданных профессии, самоотверженных людей.



В этой связи нашей первостепенной задачей остается подготовка современных журналистских кадров, обладающих многогранными профессиональными знаниями и навыками, высокими нравственными и интеллектуальными качествами.



Наряду с этим, мы все понимаем, что сегодня как никогда актуальным является наполнение информационного пространства качественным и конкурентоспособным национальным контентом.



Считаю крайне важным освещать происходящие в мире события с учетом наших национальных интересов, оперативно и на основе глубокого анализа.



Вместе с тем, увеличение случаев распространения ложной и необоснованной информации, вводящей людей в заблуждение, ставит перед нами неотложную задачу по повышению медиаграмотности населения. Все возникающие в информационном пространстве спорные вопросы и проблемы должны решаться исключительно в рамках закона, на основе правовых норм.



Уверен, что вы, уважаемые представители массмедиа, примете активное участие в решении таких задач.



Обеспечение законных интересов всех работников сферы, стимулирование их самоотверженного труда, несомненно, и впредь будет находиться в центре нашего внимания.



В этот знаменательный день еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю всем вам здоровья, успехов в вашей почетной деятельности, мира и благополучия вашим семьям.



Пользуясь возможностью, сердечно поздравляю работников средств массовой информации, удостоенных высоких государственных наград в связи с сегодняшним праздником.



Пусть вам всегда сопутствуют радость вдохновения и творческого поиска, мои дорогие!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи