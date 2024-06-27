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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

19.4% (13)  - Положительно
 4.5% (3)  - Более положительно, чем отрицательно
 22.4% (15)  - Нейтрально
 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
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Глава Узбекистана поздравил журналистов
27.06.2024 07:29

ТАШКЕНТ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам средств массовой информации страны с поздравлениями по случаю отмечаемого ими сегодня профессионального праздника.

В поздравлении говорится:

"Дорогие друзья!

Искренне, от всей души поздравляю вас, преданных делу представителей национальной журналистики, посвящающих свой талант, мастерство и самоотверженный труд служению народу, уважаемых ветеранов, внесших достойный вклад в развитие сферы, с Днем работников печати и средств массовой информации – 27 июня и выражаю вам глубокое уважение и самые добрые пожелания.

Как известно, либерализация информационной сферы и ее развитие являются приоритетными задачами в строительстве Нового Узбекистана. Поэтому в принятой Конституции страны в новой редакции закреплены нормы и принципы обеспечения свободы деятельности средств массовой информации, совершенствуются правовые основы сферы.

Следует особо отметить, что в последние годы в республике открываются широкие возможности для свободы слова и плюрализма мнений, способствущие дальнейшему усилению участия, роли и места представителей массмедиа в общественно-политических процессах.

Мы все хорошо знаем и высоко ценим растущее влияние журналистов в утверждении в обществе открытости и прозрачности, общественном контроле над деятельностью государственных органов и их должностных лиц, изучении и решении законных обращений граждан.

Следует отметить значительное увеличение количества актуальных выступлений на разные темы в газетах, журналах, на теле- и радиоканалах, в социальных сетях, тематических передач, аналитических комментариев, дискуссий по проблемным вопросам с участием специалистов и экспертов.

Критические и аналитические материалы, в частности, о недостатках в области строительства, экологии и охраны окружающей среды, безопасности дорожного движения, а также в социальной и экономической сферах помогают «разбудить» некоторых «дремлющих» руководителей и должностных лиц на местах, заставить их работать по-новому, жить заботами людей.

Словом, наши неравнодушные и благородные журналисты, активные блогеры своей твердой позицией и беспристрастным словом вносят достойный вклад в решение острых жизненных проблем, повышение эффективности реформ, расширение взглядов и мировоззрения соотечественников.

Все это, несомненно, свидетельствует о том, что наши национальные медиа уже близки к уровню «четвертой власти». И все же достичь такую высокую цель будет нелегко, на этом пути, естественно, немало препятствий и трудностей.

Однако, как бы ни было сложно, мы решительно продолжим нашу работу в данном направлении.

Уважаемые друзья!

Сегодня печатное дело и журналистика становятся не только «четвертой властью», но и ключевым направлением, по значимости сравнимым с обеспечением обороны и безопасности.

Поэтому сфере требуется все больше таких как вы, смелых, искренне любящих Родину, преданных профессии, самоотверженных людей.

В этой связи нашей первостепенной задачей остается подготовка современных журналистских кадров, обладающих многогранными профессиональными знаниями и навыками, высокими нравственными и интеллектуальными качествами.

Наряду с этим, мы все понимаем, что сегодня как никогда актуальным является наполнение информационного пространства качественным и конкурентоспособным национальным контентом.

Считаю крайне важным освещать происходящие в мире события с учетом наших национальных интересов, оперативно и на основе глубокого анализа.

Вместе с тем, увеличение случаев распространения ложной и необоснованной информации, вводящей людей в заблуждение, ставит перед нами неотложную задачу по повышению медиаграмотности населения. Все возникающие в информационном пространстве спорные вопросы и проблемы должны решаться исключительно в рамках закона, на основе правовых норм.

Уверен, что вы, уважаемые представители массмедиа, примете активное участие в решении таких задач.

Обеспечение законных интересов всех работников сферы, стимулирование их самоотверженного труда, несомненно, и впредь будет находиться в центре нашего внимания.

В этот знаменательный день еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю всем вам здоровья, успехов в вашей почетной деятельности, мира и благополучия вашим семьям.

Пользуясь возможностью, сердечно поздравляю работников средств массовой информации, удостоенных высоких государственных наград в связи с сегодняшним праздником.

Пусть вам всегда сопутствуют радость вдохновения и творческого поиска, мои дорогие!".

УЗИНФОРМ

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