



В Ташкент прибыла делегация Турции



ТАШКЕНТ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. 26 июня прибывшая с рабочим визитом в страну делегация Турецкой Республики во главе с министром национальной обороны Яшаром Гюлером была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе аудиенции глава государства и его гости обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-турецкого диалога по приоритетным направлениям, прежде всего, в сферах обороны, обеспечения безопасности, противодействия терроризму, экстремизму и радикализму, рассмотрели ход реализации достигнутых ранее договоренностей на высшем уровне. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи