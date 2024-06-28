Глава МИД Узбекистана вернулся из Омана

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. 27 июня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов завершил двухдневный визит в Султанат Оман.

В рамках пребывания в Омане глава МИД Узбекистана провел встречи с заместителем премьер-министра Омана и личным представителем Султана Хайсама бен Тарика Аль Саида Саидом Асадом бен Тариком Аль Саидом, министром иностранных дел Омана Сайидом Бадром бин Хамадом аль-Бусаиди, министром торговли, промышленности и содействия инвестициям Кайсом бин Мухаммадом бин Мусой аль-Юсуфом, председателем Торгово-промышленной палаты Шейхом Фейсалом Абдуллой Аль-Равасом, министром наследия и туризма Омана Салемом бин Мохаммедом Аль-Махруки, президентом Инвестиционного агентства Омана Абдулсаламом Аль-Муршиди, председателем группы торговых предприятий Омана Саадом Сухаилом Бахваном, генеральным директором компании «Oman Flour Mills» Хайсамом Аль Фанной.

В ходе проведенных встречи переговоров были рассмотрены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах «зеленой» энергетики, бизнеса, инвестиций, туризма, сельского хозяйства, пищевой промышленности и других. По итогам встречи глав МИД было подписано Соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов.

Кроме того, в рамках визита узбекской делегации в Маскате состоялся первый узбекско-оманский бизнес-форум, темами которого стало развитие сотрудничества в сферах IT, химической промышленности, транспорта и логистики, текстильной, автомобильной, нефтегазовой промышленности, сельского хозяйства, туризма и других.

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