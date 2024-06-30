



Глава государства поздравил молодежь



ТАШКЕНТ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к представителям молодого поколения страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня в Узбекистане Дня молодежи. В обращении говорится: "Дорогие юноши и девушки!



Искренне, от всего сердца поздравляю вас с отмечаемым в нашей стране замечательным праздником – Днем молодежи.



В достижении стоящих перед нами высоких целей по построению Нового Узбекистана мы опираемся на весь наш народ, в том числе и на вас – смелых и целеустремленных юношей и девушек. Поэтому обеспечение прав и интересов молодых людей, воспитание подрастающего поколения гармонично развитыми личностями находится в центре нашего внимания как одно из приоритетных направлений государственной политики.



В последние годы в нашей стране была создана уникальная вертикальная система управления в работе с молодежью. Она дает возможность через молодежных лидеров – представителей Президента в махаллях – на уровне нижнего звена решать многие вопросы молодежи, связанные с обучением профессии, занятостью, содержательным досугом и социальной поддержкой.



Наши юноши и девушки в своей жизни ощущают реальные результаты масштабной работы, проводимой на основе «Молодежной тетради» и платформы «Баланс молодежи».



Благодаря внедрению новой системы, способствующей повышению доходов молодежи за счет выделения земельных участков, только в этом году на основе рекомендаций «махаллинской семерки» 156 тысячам юношей и девушек было передано в аренду 60 тысяч гектаров земли сроком на 30 лет, что явилось важным шагом в этом направлении.



Всех нас, безусловно, радует, что молодежь эффективно использует создаваемые возможности и добивается больших успехов в разных сферах. На престижных международных олимпиадах по математике, химии, биологии, физике и информатике только в прошедшем учебном году 55 наших школьников завоевали 8 золотых, 15 серебряных, 32 бронзовые медали, в авторитетных международных конкурсах в сфере культуры и искусства 383 – были удостоены Гран-при, 1 359 – заняли 1 место.



Мы испытали огромную радость и гордость, когда на состоявшемя недавно в Катаре Кубке Азии по футболу олимпийская сборная команда Узбекистана впервые в истории страны завоевала путевку на Олимпиаду.



Вот такая у нас талантливая, образованная и смелая молодежь! Эти юноши и девушки – достойные представители Нового Узбекистана, наше бесценное богатство и золотой фонд.



Дорогие мои юные друзья!



Колоссальная работа, осуществляемая в Узбекистане в области молодежной политики, сегодня получает признание на мировой арене. Так, в прошлом году согласно Индексу развития молодежи Узбекистан был признан одной из наиболее быстро развивающихся стран в сфере молодежной политики. Также Узбекистан был включен ООН в число 10 стран мира по образцовой реализации “Молодежной стратегии – 2030”. В 2022 году город Бухара был объявлен Молодежной столицей Тюркского мира, а в 2024 году наш город Ташкент стал первой молодежной столицей Содружества Независимых Государств.



Будет правильным сказать, что впервые проходящий в нашей стране в эти дни Всемирный фестиваль молодежи является еще одним ярким подтверждением высокого признания Узбекистана. В этом форуме принимают участие свыше 700 юношей и девушек из 92 стран, руководители и ответственные лица более 20 авторитетных международных организаций, министерств и ведомств зарубежных государств. Самое важное – наша молодежь обретает все больше друзей и партнеров во всем мире, расширяются ее возможности в получении знаний и профессий, участии в глобальном диалоге и сотрудничестве.



Дорогие юноши и девушки!



Народ и государство, в котором дети талантливы, образованны, уверены в своих силах и потенциале, стремятся к познанию нового, несомненно, ждет прекрасное будущее. Мы мобилизуем все наши возможности на то, чтобы воспитать такую молодежь Узбекистана.



Всегда помните, если вы будете дорожить каждым вашим мгновением, жить творчеством и созиданием, безгранично любить свою Родину, то обязательно достигнете высоких рубежей.



Еще раз поздравляю всех вас с сегодняшним праздником, желаю здоровья, счастья и успехов на пути к вашим целям." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи