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Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

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 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
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Глава государства поздравил молодежь
30.06.2024 10:20

ТАШКЕНТ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к представителям молодого поколения страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня в Узбекистане Дня молодежи.

В обращении говорится:

"Дорогие юноши и девушки!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас с отмечаемым в нашей стране замечательным праздником – Днем молодежи.

В достижении стоящих перед нами высоких целей по построению Нового Узбекистана мы опираемся на весь наш народ, в том числе и на вас – смелых и целеустремленных юношей и девушек. Поэтому обеспечение прав и интересов молодых людей, воспитание подрастающего поколения гармонично развитыми личностями находится в центре нашего внимания как одно из приоритетных направлений государственной политики.

В последние годы в нашей стране была создана уникальная вертикальная система управления в работе с молодежью. Она дает возможность через молодежных лидеров – представителей Президента в махаллях – на уровне нижнего звена решать многие вопросы молодежи, связанные с обучением профессии, занятостью, содержательным досугом и социальной поддержкой.

Наши юноши и девушки в своей жизни ощущают реальные результаты масштабной работы, проводимой на основе «Молодежной тетради» и платформы «Баланс молодежи».

Благодаря внедрению новой системы, способствующей повышению доходов молодежи за счет выделения земельных участков, только в этом году на основе рекомендаций «махаллинской семерки» 156 тысячам юношей и девушек было передано в аренду 60 тысяч гектаров земли сроком на 30 лет, что явилось важным шагом в этом направлении.

Всех нас, безусловно, радует, что молодежь эффективно использует создаваемые возможности и добивается больших успехов в разных сферах. На престижных международных олимпиадах по математике, химии, биологии, физике и информатике только в прошедшем учебном году 55 наших школьников завоевали 8 золотых, 15 серебряных, 32 бронзовые медали, в авторитетных международных конкурсах в сфере культуры и искусства 383 – были удостоены Гран-при, 1 359 – заняли 1 место.

Мы испытали огромную радость и гордость, когда на состоявшемя недавно в Катаре Кубке Азии по футболу олимпийская сборная команда Узбекистана впервые в истории страны завоевала путевку на Олимпиаду.

Вот такая у нас талантливая, образованная и смелая молодежь! Эти юноши и девушки – достойные представители Нового Узбекистана, наше бесценное богатство и золотой фонд.

Дорогие мои юные друзья!

Колоссальная работа, осуществляемая в Узбекистане в области молодежной политики, сегодня получает признание на мировой арене. Так, в прошлом году согласно Индексу развития молодежи Узбекистан был признан одной из наиболее быстро развивающихся стран в сфере молодежной политики. Также Узбекистан был включен ООН в число 10 стран мира по образцовой реализации “Молодежной стратегии – 2030”. В 2022 году город Бухара был объявлен Молодежной столицей Тюркского мира, а в 2024 году наш город Ташкент стал первой молодежной столицей Содружества Независимых Государств.

Будет правильным сказать, что впервые проходящий в нашей стране в эти дни Всемирный фестиваль молодежи является еще одним ярким подтверждением высокого признания Узбекистана. В этом форуме принимают участие свыше 700 юношей и девушек из 92 стран, руководители и ответственные лица более 20 авторитетных международных организаций, министерств и ведомств зарубежных государств. Самое важное – наша молодежь обретает все больше друзей и партнеров во всем мире, расширяются ее возможности в получении знаний и профессий, участии в глобальном диалоге и сотрудничестве.

Дорогие юноши и девушки!

Народ и государство, в котором дети талантливы, образованны, уверены в своих силах и потенциале, стремятся к познанию нового, несомненно, ждет прекрасное будущее. Мы мобилизуем все наши возможности на то, чтобы воспитать такую молодежь Узбекистана.

Всегда помните, если вы будете дорожить каждым вашим  мгновением, жить творчеством и созиданием, безгранично любить свою Родину, то обязательно достигнете высоких рубежей.

Еще раз поздравляю всех вас с сегодняшним праздником, желаю здоровья, счастья и успехов на пути к вашим целям."

УЗИНФОРМ

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