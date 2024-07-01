Погода в Узбекистане на 2 июля

Погода в Узбекистане на 2 июля01.07.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 2 июля, погода по прогнозам синоптиков:
1 июля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 30-32°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 19-24°, днем 33-38°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°.
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в горных районах Республики:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°.
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