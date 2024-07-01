Узбекистан посетил глава ООН

ТАШКЕНТ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня прибывший с официальным визитом в Ташкент в рамках турне по странам Центральной Азии Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел в резиденции «Куксарой» встречу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе переговоров глава государства и его гость рассмотрели вопросы развития сотрудничества Узбекистана и ООН в сферах обеспечения безопасности, защиты прав человека, сельского хозяйства, продовольственной, энергетической и информационной безопасности, развития транспортной взаимосвязанности, туризма, борьбы с бедностью и изменением климата, а также защиты биоразнообразия, обсудили ход реализации достигнутых ранее договоренностей, провели обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

По итогам встречи на высшем уровне была достигнута договоренность о совместной разработке Рамочной программы сотрудничества с ООН в Целях устойчивого развития Узбекистана на 2026–2030 годы.

Затем глава Узбекистана вручил генсеку ООН орден «Олий Даражали Дўстлик» за активное продвижение солидарности и единства в мире, повышение эффективности деятельности организации, а также укрепление сотрудничества между Узбекистаном и ООН, а затем Шавкат Мирзиёев и Антониу Гутерриш осадили дерево на Аллее почетных гостей.

В ходе визита Генеральный секретарь ООН также посетит ряд индустриальных и социальных объектов, проведет двусторонние встречи и мероприятия. Сегодня он возложил цветы к Монументу Независимости, посетил комплекс Хазрати Имам, осмотрел солнечную фотоэлектрическую электростанцию «RiverSide», расположенную в Ташкентской области, посетил махаллю Дилбулок Яккасарайского района Ташкента.

В рамках поездки по странам Центральной Азии глава ООН посетит Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан. Гутерриш уже посещал этот регион в 2017 году. В каждой из стран Генсек ООН встретится с главой государства и другими высокопоставленными представителями правительства, а также ознакомится с проектами, связанными с борьбой с изменением климата, и пообщается с местными активистами.

В Астане 4 июля Генеральный секретарь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. В своем выступлении Гутерриш напомнит участникам форума о необходимости подтвердить приверженность принципам многосторонности, основанным на Уставе ООН и Всеобщей декларации прав человека. Он подчеркнет, что в центре этих усилий должно быть стремление к миру.

Турне завершится возвращением в Нью-Йорк 7 июля.

УЗИНФОРМ